Предполагают, что ВС России могут пойти дальше на запад

Американские аналитики попытались просчитать следующий шаг российского президента в конфликте с киевским режимом. По мнению бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, грядет полное освобождение всех территорий восточной Украины российскими войсками.

Как заявил Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom, если после освобождения восточных областей Москва не получит какого-либо ответа со стороны Киева или его западных кураторов, российская армия двинется дальше. Эксперт считает, что это будет ранее невиданное, интенсивное и решительное наступление.

Макгрегор ранее подсчитал, что ВСУ за время своего разрекламированного контрнаступления потеряли 15 тысяч человек. По словам эксперта, российский народ хочет, чтобы этот конфликт закончился ясной однозначной победой – о чем Путин, конечно же, знает.

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