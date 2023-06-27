Сергей Собянин сообщил о высоком качестве московской питьевой воды

В Москве действуют четыре станции водоподготовки

Рублевской станции водоподготовки исполнилось 120 лет. Несмотря на возраст, это одна из самых прогрессивных и инновационных станций, сообщил Сергей Собянин.

По его словам, станция снабжает питьевой водой 26 районов столицы на западе, северо-западе и в центре, а также несколько населенных пунктов в Московской области. Именно здесь перешли на забор воды с поверхностных источников вместо подземных. В 1903 году там заработала классическая двухступенчатая схема очистки воды, а в 2002 году на станции внедрили современную технологию озонособции.

Всего в Москве четыре станции водоподготовки, а городские водопроводные сети - самые длинные в стране. Их протяженность превышает 13 тысяч километров. С 2011 года количество анализов воды, в том числе в водоисточниках, выросло на 30%, а количество контролируемых параметров - на 45%.

"Благодаря новым технологиям и способам очистки качество воды в городе высокое и полностью соответствует установленным нормативам", - подчеркнул Собянин.

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