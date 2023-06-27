Возросло число пострадавших от массового отравления в Екатеринбурге

Госпитализированные - курсанты юридического института МВД России

Число пострадавших от пищевого отравления в Екатеринбурге возросло. К полудню 27 июня известно о 58 госпитализированных. Все отравившиеся – курсанты Уральского юридического института МВД России.

Как сообщили в Минздраве Свердловской области, 53 человека находятся на лечении в ГКБ №40. Еще пять человек госпитализированы в стационар Верхнепышминской ЦГБ.

Первые курсанты с симптомами пищевого отравления обратились в приемное отделение инфекционной службы городской клинической больницы №40 24 июня. Состояние большинства пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, передает ТАСС.

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