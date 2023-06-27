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Лукашенко привел армию в полную боеготовность во время событий в России

11:40
  • вторник
  • 27 июня 2023

Приказ был выполнен за полдня

Граждане Белоруссии близко к сердцу, с болью восприняли события последних дней на юге России, заявил Александр Лукашенко. Президент республики сообщил, что в эти дни он распорядился привести вооруженные силы страны в полную боевую готовность.

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По словам Лукашенко, приказ был выполнен за полдня: армия, все Вооруженные Силы, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность. Белорусский лидер подчеркнул, что недовольства таким решением не появилось даже в обычно негативно настроенных Telegram-каналах.

Лукашенко подчеркнул, что жизнь без войны - это результат кропотливой ежедневной работы. Она не всегда видна, но требует колоссальных усилий, порой риска для жизни, отметил белорусский президент. По словам белорусского лидера, он почти 30 лет каждый день вместе с командным составом армии готовился к войне. Может быть, поэтому сегодня Белоруссия живет под мирным небом, приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

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