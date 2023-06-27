ФСБ прекратила уголовное дело о попытке вооруженного мятежа

Участники мятежа прекратили противоправные действия

Уголовное дело по факту попытки вооруженного мятежа 23-24 июня прекращено. Об этом во вторник сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ходе расследования следователи установили, что участники мятежа "прекратили действия, направленные на совершение преступления", пояснили в ведомстве.

"С учетом этого и иных, имеющих значение для расследования обстоятельств, следственным органом 27 июня сего года вынесено постановление о прекращении уголовного дела", - приводит "Интерфакс" сообщение ФСБ.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. Бойцы ЧВК "Вагнер" захватили Ростов-на-Дону и выдвинулись в сторону Москвы. В субботу после переговоров с Александром Лукашенко Евгений Пригожин принял решение остановить продвижение ЧВК и вернуть бойцов в полевые лагеря.

Накануне с обращением к россиянам обратился Владимир Путин. Он отметил, что вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Президент поблагодарил россиян за "выдержку, сплоченность и патриотизм".

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