Сергей Левкин: лучших специалистов по охране труда определили на конкурсе "Московские мастера"

Конкурс прошел на стройплощадке дома по реновации

Отраслевой этап городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" по профессии "Специалист по охране труда в строительстве" прошел на стройплощадке Московского фонда реновации жилой застройки на улице Кедрова.

Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, конкурсантам предстояло пройти проверку теоретических знаний по охране труда и выполнить практические задания на предложенном строительном объекте.

"Целью конкурса является определение высококвалифицированных специалистов, из числа работников служб по охране труда и производственной безопасности в строительстве, а также пропаганда улучшения условий и безопасности труда", - заявил ранее Лёвкин.

Теоретические знания специалистов по охране труда оценивались в форме тестирования. Практическая часть оценивалась непосредственно на строительном объекте по заранее разработанному конкурсной комиссией маршруту.

В финале конкурса приняли участие 26 специалистов по охране труда из 26 организаций отрасли. 1 место заняла Алия Серикбаева, 2 место – Михаил Васильев, 3 место – Дмитрий Распопов.

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