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Сергей Левкин: лучших специалистов по охране труда определили на конкурсе "Московские мастера"

12:04
  • вторник
  • 27 июня 2023

Конкурс прошел на стройплощадке дома по реновации

Отраслевой этап городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" по профессии "Специалист по охране труда в строительстве" прошел на стройплощадке Московского фонда реновации жилой застройки на улице Кедрова.

Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, конкурсантам предстояло пройти проверку теоретических знаний по охране труда и выполнить практические задания на предложенном строительном объекте.

 "Целью конкурса является определение высококвалифицированных специалистов, из числа работников служб по охране труда и производственной безопасности в строительстве, а также пропаганда улучшения условий и безопасности труда", - заявил ранее Лёвкин.

Теоретические знания специалистов по охране труда оценивались в форме тестирования. Практическая часть оценивалась непосредственно на строительном объекте по заранее разработанному конкурсной комиссией маршруту.

В финале конкурса приняли участие 26 специалистов по охране труда из 26 организаций отрасли. 1 место заняла Алия Серикбаева, 2 место – Михаил Васильев, 3 место – Дмитрий Распопов.

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