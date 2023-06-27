ООН признала нарушение прав человека украинскими силовиками

В докладе говорится о пытках и исчезновениях людей

Украинские силовики не соблюдают закон, заключили в Организации Объединенных Наций. Число нарушений прав людей на свободу и безопасность украинскими войсками резко возросло с 24 февраля 2022 года, говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

По данным Управления, задокументировало 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц. Уточняется, что были задержаны 17 женщин, 57 мужчин и 1 мальчик. Подчеркивается, что в некоторых случаях речь идет о "насильственных исчезновениях", совершенных вооруженными силами или правоохранительными органами Украины.

В докладе указано, что киевский режим заключил в тюрьму мирных жителей, которые занимались доставкой и распределением гуманитарной помощи на подконтрольных России территориях. Кроме того, десятки задержанных подвергались пыткам в тайных украинских изоляторах, передает РИА Новости.

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