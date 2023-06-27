ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Общественной палате обсудили цифровизацию избирательного процесса

14:47
  • вторник
  • 27 июня 2023

Современная техника позволяет россиянам голосовать наиболее удобным способом

В этом сентябре в ходе Единого дня голосования каждый третий избиратель сможет выразить свою волю в дистанционном формате. Цифровизацию избирательного процесса и способы мониторинга обсудили сегодня в Общественной палате.

Эксперты проанализировали опыт внедрения новейших технологий на выборах последних лет. Современная техника упрощает процесс и позволяет россиянам голосовать наиболее удобным способом, даже не выходя из дома.

"Голосование дистанционное удобно для граждан, они доверяют и в этом активно участвуют. Будем наблюдать за голосованием дистанционным, так же подробно, как и многие годы наблюдаем", - отметил член Общественной палаты Максим Григорьев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Электронное голосование
Электронное голосование
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.