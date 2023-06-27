В Общественной палате обсудили цифровизацию избирательного процесса

Современная техника позволяет россиянам голосовать наиболее удобным способом

В этом сентябре в ходе Единого дня голосования каждый третий избиратель сможет выразить свою волю в дистанционном формате. Цифровизацию избирательного процесса и способы мониторинга обсудили сегодня в Общественной палате.

Эксперты проанализировали опыт внедрения новейших технологий на выборах последних лет. Современная техника упрощает процесс и позволяет россиянам голосовать наиболее удобным способом, даже не выходя из дома.

"Голосование дистанционное удобно для граждан, они доверяют и в этом активно участвуют. Будем наблюдать за голосованием дистанционным, так же подробно, как и многие годы наблюдаем", - отметил член Общественной палаты Максим Григорьев.

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