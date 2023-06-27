Собянин: Запуск участка "Селигерская" - "Физтех" салатовой ветки метро планируется в 2023 году

Люблинско-Дмитровская линия подземки растет

В этом году в столице будет завершено формирование нового крупного транспортно-пересадочного узла на севере города. Для пассажиров откроются станция метро "Лианозово" салатовой ветки и одноимённая остановка МЦД-1. Кроме того, для связки возведут удобные переходы. Как идут строительные работы, сегодня оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

Общая готовность - больше 60 процентов. Люблинско-Дмитровская линия метро растёт. На севере столицы вдоль Дмитровского шоссе продолжается строительство еще трех станций салатовой ветки – "Яхромская", "Лианозово", "Физтех". "Лианозово" - станция мелкого заложения с двумя вестибюлями, выходящими на Дубнинскую улицу и Дмитровское шоссе.

"В настоящее время на станции завершены монолитные работы, в полном объеме ведутся отделочные работы пассажирской зоны, также обустройство технических помещений", - пояснил Роман Ромашевский, заместитель директора компании-подрядчика.

В оформлении интерьеров использовали два основных и весьма сдержанных цвета - темно-серый и бежевый. Стены вестибюлей, колонны, потолок облицовывают металлическими панелями, а пол - полированными плитами светло-серого гранита и габбро-диабаза. Освещение тоже имеет значение.

"Освещение станции оформлено именно в нишах. Между колонн светильники. И по всей длине станции также будут трубчатые светильники для освещения именно путевых зон", - рассказал Евгений Костроменков, руководитель контракта АО "Мосметрострой".

Сейчас на трех строящихся станциях ведутся работы по устройству инженерных систем. Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня осмотрел станцию "Лианозово".

"На всех трех станциях активно ведутся работы. Помимо станции "Лианозово", рядом строится новая станция МЦД-1, очень важный транспортный узел здесь получается, который обеспечивает сразу несколько районов Москвы и Подмосковья", - отметил Собянин.

К станции метро "Лианозово" на 350 метров перенесут и одноименную железнодорожную платформу. И пересадка с электричек Савеловского направления в будущем займет всего две-три минуты.

"Переходы очень важны. Помимо этой промзоны, там целый район Лианозово. И они должны иметь переход и станцию в шаговой доступности", - отметил Собянин.

Протяженность Люблинско-Дмитровской линии после окончания строительства составит более 45 километров. В результате метро в пешей доступности будет еще у полмиллиона москвичей и жителей области. До запуска этого участка подземки остаются считанные месяцы, его планируют открыть в 2023-м году.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"