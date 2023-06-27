Почти 180 домов на западе Москвы капитально отремонтируют в этом году

Многие из зданий - панельные

Около 180 домов капитально отремонтируют в этом году на западе Москвы. На многих объектах работы уже ведутся. Большая часть зданий - панельные дома, которые были построены в семидесятые-восьмидесятые и сейчас остро нуждаются в ремонте. В программу также вошли и яркие представители архитектуры.

В доме 28 корпус три по улице Студенческой капитальный ремонт в самом разгаре. Это здание - яркий пример конструктивизма. Архитектуры тридцатых годов прошлого века.

"Казалось бы, просто коробка. Но на самом деле, если обратить внимание, то основной объем сделан как бы небольшими ризалитами, выступающими частями. И они не просто выступающие части, а они нам напоминают... как будто в прямоугольник вписана какая-то круглая фигура", - пояснила гид по Москве, культуролог Мария Васеленок.

Дом 1931 года постройки, поэтому работы много. Особенно на крыше. "Протечки были в связи с устаревшим металлом и дерево уже сгнившее было. То есть полностью меняется стропильная система, решетка, гидроизоляция и лист металлический, заново все укладывается", - отметил начальник участка Анатолий Сурманидзе.

На все деревянные конструкции строители нанесут огнебиозащитный состав. А чтобы в доме была комфортная температура в любую погоду, на чердаке уложат минераловатные плиты и утеплят вентиляционные шахты.

Еще предстоит освежить фасад и обновить декоративную штукатурку цоколя. Ждут перемен и жители улицы Анохина. "В этом доме я живу 50 лет. Ну, во-первых, швы протекали. Это совершенно точно. Даже по своей квартире я могу судить. С эстетической точки зрения дом требовал уже ремонта", - говорит Александра Черединцева.

По правилам в программу капремонта попадают дома старше 25 лет. Но не всегда заменяют все инженерные системы.

"Капитальный ремонт многоквартирного дома делится на системы. Это, например, магистрали, стояки, теплоснабжение, водоснабжение, канализации, электрика, ремонт фасада, крыши. Те системы, чье техническое состояние уже не позволяет нормально эксплуатировать их, подлежат капитальному ремонту", - пояснил Александр Савин, заместитель начальника управления строительного контроля по ЗАО Москвы.

Под него в Западном округе сейчас попали дома в основном семидесятых-восьмидесятых годов. Среди них много панельных, в которых со временем выявляются серьезные проблемы.

Еще один нюанс таких домов - мелкая декоративная плитка. За 50 лет эксплуатации она потеряла свой внешний вид. Но ни восстановить, ни удалить ее невозможно, так как плитку монтировали непосредственно в бетон в заводских условиях. Для работы с такими домами придумали особую технологию.

"Мы в первую очередь отмываем весь этот фасад от многолетних загрязнений, обрабатываем антигрибковыми составами места намокания. Производим полную шлифовку поверхности глянцевой плитки для того, чтобы улучшить адгезию, то есть сцепление последующей штукатурки с этой плиткой", - отметил Александр Савин.

И уже потом выравнивают и наносят декоративное покрытие. В общей сложности до конца года в западном округе Москвы капитальный ремонт проведут в 180 домах.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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