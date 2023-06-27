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Московский комплекс ИИ научился выявлять до 10 патологий на КТ-снимках

15:01
  • вторник
  • 27 июня 2023

Всего комплексный сервис ИИ помог врачам проанализировать более 270 тысяч медицинских изображений

Столичный комплекс искусственного интеллекта расширил свои возможности и теперь может одновременно выявлять до 10 патологий на компьютерной томограмме.

Разработка комплексных решений на базе искусственного интеллекта - одно из главных направлений эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в лучевую диагностику в этом году. В столице уже работает два комплексных инструмента, которые на одном снимке могут выявить сразу несколько патологий.

Всего комплексный сервис искусственного интеллекта помог врачам проанализировать уже более 270 тысяч медицинских изображений. Недавно нейросеть научилась распознавать образования надпочечников на КТ грудной клетки.

"Порядка 10-15 процентов пациентов имеют такие новообразования и, если они встречаются, врачу приходится рутинно измерять объемы, плотность фонотивной фазы, плотность фазы контрастирования, делить это по определенной формуле, а сервис помогает это делать в автоматическом режиме, выдавая какое-то предварительное заключение, с которым врач может либо согласиться, либо не согласиться", - пояснил Кирилл Пузаков, заместитель директора по медицине Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы.

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