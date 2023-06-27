Зюганов подал документы в Мосгоризбирком на выборы мэра Москвы

Выборы пройдут в Единый день голосования

Во вторник еще один кандидат от партий подал документы для участия в выборах мэра Москвы. В Мосгоризбирком утром приехал представитель КПРФ Леонид Зюганов.

Документы у него приняла председатель комиссии. Проверив все бумаги, ему выдали письменное подтверждение и справку-разрешение на открытие специального избирательного счета.

Напомним, выдвижение кандидатов продолжится до 6 июля. Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования - с 8 по 10 сентября.

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