Зюганов подал документы в Мосгоризбирком на выборы мэра Москвы

Выборы пройдут в Единый день голосования
Во вторник еще один кандидат от партий подал документы для участия в выборах мэра Москвы. В Мосгоризбирком утром приехал представитель КПРФ Леонид Зюганов.
Документы у него приняла председатель комиссии. Проверив все бумаги, ему выдали письменное подтверждение и справку-разрешение на открытие специального избирательного счета.
Напомним, выдвижение кандидатов продолжится до 6 июля. Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования - с 8 по 10 сентября.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"