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В Москве перекроют ряд улиц из-за празднования Курбан-байрама

15:05
  • вторник
  • 27 июня 2023

Все ограничения должны снять к 11 часам

Информация для автомобилистов. В связи с праздником Курбан-байрам в Москве ограничат движение транспорта.

Так, уже сегодня с 10 вечера закроют улицу Дурова. А с полуночи - прилегающие улицы и переулки к Московской соборной мечети на проспекте Мира.

Также движение ограничат в районе Исторической мечети на Большой Татарской. Суннитской мечети Ярдям на Хачатуряна и около Мемориальной мечети на Минской улице.

Изменения затронут и работу общественного транспорта. Ряд трамваев и автобусов поедут по измененным маршрутом. Все ограничения должны снять к 11 часам утра среды.

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