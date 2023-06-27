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Грибную наркоплантацию обнаружили в московской квартире

15:11
  • вторник
  • 27 июня 2023

Подозреваемый арестован

Московские полицейские арестовали мужчину, который устроил у себя дома грибную мини-ферму.

Злоумышленника задержали, когда он делал так называемые закладки с наркотиками. Тогда в его машине оперативники обнаружили 53 свёртка с гашишем и измельчёнными грибами.

Но самые интересные находки сотрудников правоохранительных органов ждали в арендованной преступником квартире, где в шкафах скрывалась настоящая грибная плантация - с климатической системой, специальной подсветкой и сушилкой. Экспертиза доказала, что в растениях содержатся галлюциногенные вещества.

"Также в жилище находились готовые упаковочные капсулы, весы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В общей сложности нашими сотрудниками изъято более двух килограммов грибов, а также гашиш, который задержанный приобретал в даркнете мелким оптом для последующего распространения разовыми дозами", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Грибная наркоплантация
Грибная наркоплантация
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