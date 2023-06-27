В Москвариуме появился на свет детеныш белопёрой акулы

Его поместили в специальный бассейн

В Москвариуме родился детёныш редкой белопёрой акулы. Его сразу поместили в специальный бассейн - подальше от остальных хищников. Увидеть неокрепшего акулёнка пока могут только специалисты и счастливая мама.

Недавно появившийся на свет акулёнок сейчас в "святая святых" Москвариума - в "детском саду". Публика в эти помещения никогда не попадает. Здесь особый режим. Все питомцы - в отдельных аквариумах, чтобы никто из взрослых рыб не обидел. И всегда под наблюдением сотрудников. Всё важно - состав и температура воды, освещение, питание.

В этом году новорожденных особенно много. Среди обитателей океанариума есть те, кто приносит потомство регулярно - медузы, кошачьи акулы, морские коньки. У других же детёныши появляются крайне редко - как у белопёрых акул.

"Здесь рядом со мной как раз-таки счастливая мамочка, которая в этом году принесла нам второго по счёту малыша белопёрой акулы, второй раз подряд у нас родился мальчик. Для нас это очень радостное событие, потому что белопёрые акулы - это охраняемый вид", - рассказала Ирина Мейнцер, руководитель биологической службы Москвариума.

К тому же, потомство у этих акул весьма немногочисленное. "Акулы вынашивают детёнышей в своей утробе примерно так же, как млекопитающие. Другие виды рыбы разбрасывают икру, поэтому у них могут родиться тысячи-миллионы малышей, но у акул этот механизм устроен по-другому, они живородящие", - пояснила Ирина Мейнцер.

Ближайшие родственники акул - скаты, напоминающие симпатичных и всегда веселых привидений. Они, конечно, любимцы публики. Подплывут, улыбнутся и наверняка поднимут настроение. А тех, кто кормит, еще и щедро окатят водой - видимо, в качестве благодарности. В Москвариуме все скаты - ручные и кормят их всегда индивидуально.

А вот потомством скаты радуют нечасто. Но этот год - исключение. Сразу три вида - пресноводный леопольди, морские синеточечные кюля и лимма - обзавелись детёнышами.

Скаты изначально рождаются со способностью самостоятельно питаться и защищаться. Но, как и большинство детенышей в Москвариуме, они проходят период адаптации в отдельных бассейнах. И только потом, когда достигнут необходимых размеров, могут переселиться в основную экспозицию, а могут и отправиться в новые аквариумы - в другие города и даже страны.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"