В природном заказнике в Москве поселилась краснокнижная черепаха

В столице этот вид занесён в "надзорный список"

Большая, флегматичная и очень редкая. В заказнике "Долина реки Сетунь" поселилась краснокнижная болотная черепаха.

Её и не сразу заметишь под слоем тины. Но именно там любят прятаться эти неторопливые животные. И всё же летнее солнце заставляет черепаху покинуть убежище. И подставить панцирь, а заодно и лапки с мордочкой тёплым лучам. Тут и перекусить можно - комаром или стрекозой.

Вообще болотные черепахи встречаются в наших широтах, но редко. В Москве этот вид занесён в так называемый надзорный список. То есть под контролем каждая особь. Теперь и эта.

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