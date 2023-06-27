Кремль анонсировал несколько важных встреч Путина

Президент встретится с силовиками и руководителями СМИ

Владимир Путин сегодня в Кремле обратится к подразделениям силовых ведомств, которые обеспечивали порядок во время попытки вооруженного мятежа 23-24 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С некоторыми представителями Министерства обороны Путин проведет отдельные встречи.

Также сегодня глава государства встретится с руководителями российских СМИ. По словам Пескова, на встрече будут присутствовать как представители традиционных электронных средств массовой информации, так и новых. Разговор пройдет в закрытом режиме, пишет РИА Новости.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. Бойцы ЧВК "Вагнер" заняли Ростов-на-Дону. После переговоров с Александром Лукашенко Пригожин вернул бойцов в полевые лагеря. Накануне с обращением к россиянам обратился Владимир Путин. Он отметил, что вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.

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