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В Кремле заявили о выполнении данных "вагнеровцам" обещаний

13:30
  • вторник
  • 27 июня 2023

Это предотвратило худшее развитие событий

Кремль выполняет обещания, данные во избежание худшего развития событий во время мятежа. Договоренности реализуются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля назвал произошедшее в последние дни печальным и весьма экстраординарным событием. Тем не менее, президент дал их участникам определенные обещания и гарантии, и они выполняются, приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что Владимир Путин обратится сегодня в Кремле к подразделениям Минобороны, ФСБ, Росгвардии, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа. Также глава государства встретится отдельно с некоторыми военнослужащими.

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