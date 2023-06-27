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Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии

14:39
  • вторник
  • 27 июня 2023

Саудовский принц выразил Путину поддержку по событиям в России 24 июня

Во вторник Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Беседа состоялась по инициативе Эр-Рияда.

Лидеры обсудили вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. В связи с событиями, которые произошли в нашей стране 24 июня, наследный принц выразил поддержку предпринятых российским руководством мер по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан.

В ходе разговора Владимир Путин просил передать поздравления с исламским праздником Курбан-байрам хранителю двух святынь королю Сальману и всему саудовскому народу.

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Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд
Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд
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