Во Владивостоке тренировку для детей провели на проезжей части

Данным фактом заинтересовалась прокуратура

Автомобильная трасса - вместо спортзала. Резонансный случай расследуют во Владивостоке. Тренер заставил детей выполнять упражнение на проезжей части. Движение транспорта никто не останавливал. Местные жители разделились на два лагеря: одни оправдывают действия наставника, другие осуждают.

Эти кадры наделали немало шума в социальных сетях. Дети стоят в планке прямо на проезжей части. Мимо едут машины.

По словам родителей, посторонние сюда не заезжают. Но, тем не менее, проезд никак не ограничен. Нет шлагбаума и соответствующих дорожных знаков. Как оказалось, такое странное место для занятий выбрал тренер местного клуба единоборств Тохиржон Тиллаев. В этот день он проводил в зале тренировку по боксу, а после решил вывести детей на пробежку.

На месте, где дети стояли в планке, признается, конусов не было. Но на дороге дежурили пять родителей. Упражнение на проезжей части, по словам тренера, длилось около минуты. Сами родители, которые наблюдали за тренировкой считают, что все меры безопасности соблюли. Ничего против таких занятий не имеют и к тренеру претензий у них нет. Правда, судя по видео, родители стоят на отдалении от детей, а машинам приходится буквально объезжать юных спортсменов.

Мнения самих автолюбителей и жителей дома разделились. Одни считают, что для подобных тренировок дорога не место, другие говорят, что на проезжей части занимаются от безысходности.

Своего стадиона у школы единоборств нет, а те, что есть поблизости, по мнению тренеров, для занятий не подходят - спортивная площадка вся в собачьих отходах, а хоккейная коробка усыпана битым стеклом.

Тем временем тренировкой на дороге и в целом детским клубом единоборств уже заинтересовалась прокуратура. Ведомство проводит проверку.

Тохиржон Тиллаев говорит, что тренировки на улице проводил только дважды. Теперь все занятия будут исключительно в зале. Родители же ищут собственников детских площадок, чтобы своими силами привести их в порядок и перенести туда часть занятий.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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