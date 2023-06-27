Путин — силовикам: "Вы фактически остановили гражданскую войну"

Он поблагодарил их за отвагу и верность народу

Владимир Путин во вторник в Кремле обратился к военнослужащим, которые принимали участие в предотвращении вооруженного мятежа 23-24 июня. По словам президента, они "фактически остановили гражданскую войну".

Глава государства поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб за отвагу, доблесть и верность народу.

Погибшие 24 июня летчики с честью выполнили свой долг, отметил Путин. Он попросил почтить их память минутой молчания.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. Бойцы ЧВК "Вагнер" заняли Ростов-на-Дону. После переговоров с Александром Лукашенко Пригожин вернул бойцов в полевые лагеря. Накануне с обращением к россиянам обратился Владимир Путин. Он отметил, что вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"