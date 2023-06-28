Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака

Наблюдайте за окружающими

Овны

Тем, кто занимается творчеством, модой, красотой может быть трудно работать сегодня. Переключитесь на успокаивающие рутины: мойте посуду, делайте уборку.

Тельцы

Неподходящий день для переезда, покупки и продажи недвижимости. Зато можно проводить эзотерические обряды в доме, чистить пространство, устанавливать гармонию.

Близнецы

Отложите встречи и переговоры - коммуникации между людьми сегодня будут затруднены. Вы можете неверно истолковать чужие слова, а собеседники не поймут вас.

Раки

Человек, которого сегодня нужно всячески опекать - это вы сами. Не будьте слишком строги, не придирайтесь к результатам своего труда и не работайте на износ.

Львы

Вас ждет испытание властью - на уровне мыслей или реальных возможностей. Помните, что судьба в любой момент может вернуть вас в исходную точку, не отрывайтесь от земли.

Девы

Наблюдайте за окружающими - сегодня у всех представителей знака есть возможность заметить завистников и недоброжелателей. Делайте выводы, но постарайтесь никого не осуждать.

Весы

Если кто-то из друзей обратится к вам за помощью, лучше не отказывайте. Эти добрые дела в будущем принесут вам немало пользы или закроют какой-то гештальт.

Скорпионы

Будьте внимательны и спокойны на работе или учебе. Сегодня есть риск надолго испортить с кем-то отношения или попасть под горячую руку начальства.

Стрельцы

Вам следует с осторожностью относиться к новым знаниям и идеям, которые принесет день. В нынешней обстановке легко спутать добро и зло, пользу и вред, правду и ложь.

Козероги

Для вас наступил день раздачи долгов. И вовсе необязательно денежных. Вспомните, не лежат ли у вас чьи-то вещи, исполнили ли вы все свои обещания.

Водолеи

В вашем поле зрения могут объявиться токсичные родственники или бывшие партнеры. Расставайтесь быстро и без сожаления со всеми, чье присутствие вас тяготит.

Рыбы

Ваше самочувствие является индикатором вашего поведения в недавнем прошлом. Если ваше здоровье сегодня в полном порядке, значит, вы все делали правильно и этично.

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