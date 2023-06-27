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Будущие контрактники идут на военную службу из-за чувства долга перед страной

14:20
  • вторник
  • 27 июня 2023

Каждый должен защищать свою страну, считают будущие контрактники

Пришедшие в столичный пункт отбора на военную службу рассказали, что они готовы отправиться в зону проведения специальной военной операции добровольно.

"Про пункт отбора на ул. Яблочкова узнал через военкомат Зеленоградский. Соответственно приехал по приглашению, решил служить по контракту. Все служили. Сын служит, и отец служил. Я иду по контракту служить. На СВО тоже позже пойду. Личное дело выбора каждого гражданина. Я считаю, каждый должен защищать свою страну", - сказал один из пришедших.

Другой отметил, что также пришел в пункт добровольно.

"Я уже три раза пытался поехать на специальную военную операцию. Два раза у меня не получилось. Третий раз я уже здесь. Я понимаю, что на нашу родину нападают. Соответственно, нужно защищать, кто-то должен это делать", - сказал он.

Другой признался, что у него нет военного опыта, но он все равно хочет помочь.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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