Росгвардии передадут танки и тяжелые вооружения

Любые провокации будут подавлены

Тяжелые вооружения и танки поступят на вооружение Росгвардии. Как сообщил глава ведомства Виктор Золотов, он обсудил этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

После выступления главы государства на Соборной площади Кремля Золотов заявил журналистам, что бойцы Росгвардии грамотно работали в минувшие выходные, во время попытки вооруженного мятежа. Ведомство взаимодействовало с ФСБ, МВД и МЧС.

Глава Росгвардии подчеркнул, что к возможным провокациям бойцы готовы. Они будут отражены и подавлены, приводит заявление Золотова РИА Новости.

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