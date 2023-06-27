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ВС России отразили за сутки семь атак ВСУ на донецком направлении

14:18
  • вторник
  • 27 июня 2023

Российская ПВО перехватила два снаряда РСЗО HIMARS

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга во вторник, что за сутки были отражены семь атак ВСУ на донецком направлении, в районе Авдеевки ДНР уничтожен узел связи 110-й мехбригады ВСУ.

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Как добавили в ведомстве, за сутки российские войска уничтожили на донецком направлении до 325 военнослужащих ВСУ, на южнодонецком - до 115 военнослужащих и БМП Bradley, на краснолиманском - более 100 военных ВСУ и две САУ "Гвоздика".

В районе Огурцово в Харьковской области поражен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ, в районе населенного пункта Выемка ДНР уничтожен командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Также сообщается, что российская ПВО перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожила шесть украинских БПЛА.

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