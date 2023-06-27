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Литовские депутаты решили создать партизанские отряды для борьбы с "оккупантами"

14:39
  • вторник
  • 27 июня 2023

Предлагается узаконить вооруженные формирования

Депутаты литовского Сейма готовятся к сопротивлению потенциальной оккупации. Глава парламентского комитета по безопасности и обороне Лауринас Касчюнас предложил узаконить партизанские отряды.

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Парламентарий убежден, что за защиту Литвы ответственные не только армия страны и ее союзники по НАТО. По его словам, сопротивляться агрессии и оккупации должен быть готов каждый гражданин. Поэтому создание гражданами боевых групп и партизанских отрядов следует узаконить, приводит заявление Касчюнаса ТАСС.

Предложение депутата стало реакцией на раннее заявление президента Литвы Гитанаса Насуеды. Глава государства выяснил, что военный бюджет не позволяет стране развернуть новую мотострелковую дивизию. А ее создание в Вильнюсе считают необходимым условием для обеспечения обороноспособности страны.

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