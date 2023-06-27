Верность народу России: главное из обращения Путина к силовикам

Если бы не слаженные действия бойцов, неизвестно, что стало бы со страной

На исторической Соборной площади Московского Кремля сегодня те, кто вместе с боевыми товарищами встали на пути мятежников. В общем строю: военнослужащие Вооруженных Сил, сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО. Защитники Отечества, которых благодарит президент.

Владимир Путин: "Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну. В непростой ситуации вы действовали чётко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущее".

Действия солдат и офицеров позволили избежать хаоса. Когда ленты новостей пестрели множеством пугающих сообщений, люди в погонах хладнокровно делали свое дело. Была обеспечена работа всех важнейших центров управления в России, в том числе стратегических. Функционировали оборонные и тыловые объекты. Стабильной осталась ситуация на фронте. Боевые подразделения не выводили из зоны спецоперации. Все это лишь доказывает высочайшее мужество и выдержку российских военных.

Путин: "В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи - летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Прошу почтить их память минутой молчания".

Во время попытки мятежа армия и силовики сохранили свою верность российскому народу. Высоко оценил президент консолидацию общества, ответственность за судьбу страны объединила всех.

Путин: "Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними. Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения. Благодарю вас, весь личный состав Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб за службу, за отвагу и за доблесть, за верность народу России".

Позже в Сенатском дворце Кремля Владимир Путин встретился с особо отличившимися военнослужащими.

Путин: "Я хочу, чтобы мы все поняли, что происходило и что бы было, если бы вы не сделали то, что вы сделали, не исполнили бы своего воинского долга и не проявили бы верности присяге и русскому, российскому народу. Как всегда бывает в таких случаях - всегда и везде происходит одно и то же: после вооруженных мятежей наступает полный хаос и гражданская война. Вот что вы предотвратили. Вот в чем была ваша роль. И за это как верховный главнокомандующий хочу выразить вам слова благодарности".

В зале присутствовали лётчики, которые в составе экипажей боевой авиации работали 24 июня.

Путин: "У нас есть потери. Это, конечно, боевые потери, по-другому сказать нельзя. Наши товарищи погибли, защищая Отечество. Говорю это без всякого пафоса и без всякого преувеличения. Еще раз хочу подчеркнуть: хаос в стране был бы неизбежен, и противник, конечно, этим бы воспользовался. Неизвестно, что бы стало со страной в конечном итоге, но все те достижения, которые были достигнуты за время боевых действий, многие, во всяком случае, из них, были бы утрачены. И вы этого не допустили. Без всяких сомнений, я уже министру говорил, будет сделано все, чтобы поддержать семьи наших погибших товарищей".

Говоря о бойцах группы "Вагнер", Владимир Путин высоко оценил их заслуги на фронте. Уважение в России солдаты ЧВК получили за свои подвиги. А затем героев пытались использовать против страны, за которую они проливали кровь.

Путин: "Хочу чтобы все знали об этом. Содержание группы "Вагнер" полностью обеспечивалось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Только с мая 2022 года по май 2023-го на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании "Вагнер" 86 млрд 262 млн рублей. При этом собственник компании "Конкорд" через военторг за год получил, заработал от государства, поставляя продукты и оказывая услуги по питанию в армии, 80 млрд рублей. Надеюсь, в ходе этих работ никто ничего не украл или украл, но поменьше, но безусловно мы будем с этим всем разбираться".

Очевидно, выводов, которые последуют после событий 24 июня, будет еще множество. Один из них: Росгвардия теперь получит тяжелое вооружение, в том числе танки. В то же самое время свою бронетехнику группа "Вагнер" передаст российской армии, об этом заявили в Минобороны. Бойцы, которые не участвовали в мятеже, могут, заключив контракт, продолжить службу в других подразделениях. Остальным, с учетом их боевых заслуг, предоставлена возможность уехать в Белоруссию. В центре общественных связей ФСБ сообщили, что уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекращено.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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