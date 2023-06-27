Трамп пообещал в случае избрания "отменить всю политику Байдена"

Разрыв в рейтингах между кандидатами совсем небольшой

Не сумев свалить Трампа обвинениями в неправильном хранении секретных документов, демократы, похоже, запускают план "Б". Во всяком случае, именно об этом свидетельствуют заявления телеканала CNN. Сегодня он сообщил, что якобы получил аудиозапись, на которой Дональд Трамп раскрывает своим сотрудникам, не имевших доступа к гостайне, планы по нападению США на Иран.

"CNN утверждает, что получил аудиозапись, на которой Трамп раскрывает своим сотрудникам секретную информацию о плане нападения на Иран. Запись якобы была сделана в 2021 году. Сенсация дня, не меньше. Если CNN найдет заявления Джона Болтона начала 2000-х о том же самом, то пазл сложится: США - страна-агрессор, независимо от администрации", - отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Весь негатив, который пытаются создать вокруг Трампа, его команда умело использует в свою пользу, превращая в дополнительные голоса. Да, Байден пока лидирует. Однако отрыв от Трампа совсем не большой (всего 4%), что в будущем сулит действующему президенту серьезные проблемы.

Так что нынешние обвинения против Трампа явно не последние, учитывая его планы в случае победы.

"Я считаю обвинительное заключение большим знаком чести и мужества. По сути, меня обвиняют за вас. 200 млн человек, которые любят нашу страну. Страна сошла с ума. В течение нескольких часов после моего президентства я отменю всю политику Байдена", - сказал Трамп.

Про последнего, кстати, в подавляющем большинстве американских СМИ говорит либо хорошо, либо никак. Практически не освещается уголовное дело против Хантера Байдена. А он, между прочим, пошел на сделку со следствием и фактически подтвердил, что Байден-старший активно торговал своим политическим влиянием, получая за это миллионы долларов. Также большинство американских СМИ старается не замечать постоянных ошибок действующего президента. Не говоря уже про его здоровье, к которому и у экспертов, и у простых американцев масса вопросов.

"Примерно две трети избирателей считают, что умственные и физические возможности президента Байдена не позволяют ему идти на второй срок. 68% избирателей заявили, что у них есть серьезные или умеренные опасения по поводу 80-летнего президента. И лишь 32% ответили, что они таких опасений не испытывают либо что их тревоги незначительны", - пишет Washington Times.

Чего не скажешь про европейских лидеров, тревоги которых растут. А к ноябрю 2024 года достигнут пика, учитывая ставку на переизбрание Байдена. От этого будет зависеть многое. В том числе их политическое будущее, которое пока выглядит крайне туманно. В той же Германии правящей партии уже наступают на пятки оппозиция. И это отнюдь не удивительно, учитывая тот факт, что за полтора года нынешнее правительство ФРГ умудрилось загнать европейский экономический локомотив в рецессию.

"Сегодня мы являемся страной, в которой более четверти школьников не справляются с минимальными требованиями по чтению, письму и математике. Страной, в которой ни один поезд не приходит вовремя, во многих местах не работает интернет, а рядовые граждане месяцами ждут приема у врача", - заявила Сара Вагенкнехт, лидер фракции "Левой партии" в Бундестаге.

На днях кандидат от партии "Альтернатива для Германии" Роберт Зессельман выиграл выборы главы администрации округа Зоннеберг, что стало для АДГ историческим событием. До этого их кандидаты никогда не побеждали на выборах. Растет и рейтинг самой партии. Ее уже поддерживают около 20 процентов немцев. При этом уровень доверия правящей коалиции в целом и политическим объединениям, входящим в нее, продолжает уверенно падать.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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