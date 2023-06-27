Мишустин рассказал о повышении устойчивости бюджета России

Положительная динамика сохраняется

Глава кабмина Михаил Мишустин во вторник, 27 июня, обсудил с членами правительства вопрос об исполнении федерального бюджета за первый квартал 2023 года.

Политик указал, что, несмотря на непростые внешние условия, удалось сохранить значительную часть положительной динамики. При этом изменилось соотношение источников поступления доходов, что свидетельствует об увеличении роли несырьевых частей экономики. Реальный сектор, его обрабатывающие предприятия, сфера торговли и услуг развиваются и набирают обороты.

Приток от них вырос более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 70%. Это означает, что отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, обеспечивают свыше двух третей доходов, делая бюджет более устойчивым, подчеркнул премьер.

Самым главным Мишустин назвал то, что за первые три месяца года в приоритетном порядке были профинансированы все необходимые меры поддержки людей и предприятий. Он указал членам кабмина на необходимость и дальше максимально эффективно расходовать бюджетные средства и обеспечить полное выполнение социальных обязательств перед гражданами, сообщает пресс-служба правительства России.

Ранее Мишустин отмечал, что, несмотря на внешние ограничения, все плановые задачи федерального бюджета за 2022 год были реализованы. Он подчеркнул, что власти "в первую очередь концентрировали ресурсы на оказании поддержки людям и бизнесу, на безусловном выполнении всех социальных обязательств".

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России прошла 2022 год в целом хорошо, но это не должно приводить к выводу о ее неуязвимости. По ее словам, российская экономика быстро восстанавливается благодаря гибкой и эффективной работы частного сектора, индикаторы бизнес-климата находятся вблизи десятилетних максимумов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"