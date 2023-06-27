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Ведущие политики США оказались прямыми потомками рабовладельцев

15:23
  • вторник
  • 27 июня 2023

Исключение составил экс-президент Дональд Трамп

Ведущие американские политики оказались прямыми потомками рабовладельцев. Генеалогическое исследование политической элиты США провело агентство Reuters. В списке тех, чьи предки владели рабами - все ныне живущие экс-президенты США, кроме Дональда Трампа.

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По данным исследователей, прямыми потомками колонизаторов, владевших чернокожими рабами, являются не менее 100 членов конгресса последнего созыва. Это не менее 8% демократов и 28% республиканцев. В этой компании такие видные политики, как сенаторы-республиканцы Митч Макконнелл и Линдси Грэм и сенатор-демократ Элизабет Уоррен.

Потомками рабовладельцев оказались действующий президент США Джо Байден, а также бывшие хозяева Белого дома - Джимми Картер, Джордж Буш, Билл Клинтон и Барак Обама. Что же касается Дональда Трампа, то его немецкие предки по отцовской линии иммигрировали в США на рубеже XIX-XX веков. Мать Трампа - шотландка Мэри Энн Маклауд - приехала в Америку только в 1930 году.

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