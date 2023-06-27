Украинским силам не удается вклиниться в российскую оборону

Бронетанковые колонны и подразделения пехоты ВСУ накрывают артиллерия и авиация ВС России

Возле Орехова в Запорожской области отряд 47-й бригады ВСУ пытался занять позиции в лесополосе, но техника подорвалась на минах. В строю остался только один американский БМП "Брэдли". Солдаты, спешившись, тут же спровоцировали подрывы противопехотных боеприпасов, которые были либо присыпаны землей, либо скрыты в высокой траве. Многие остались без ног. На помощь отряду никто не пришел. Раненые украинские солдаты сами пытались покинуть минное поле, бросив технику и погибших.

А эта бронегруппа пошла в наступление возле населенного пункта Новодонецкое западнее Угледара. Техника иностранная. Первая же машина взорвалась. Пехота залегла - была прижата огнем из стрелкового оружия с российских позиций. На этом участке стоят подразделения 40-й бригады морской пехоты Тихокеанского флота. Отступающие боевики бросили как своих погибших солдат, так и живых, которые оказались отрезаны огнем от основной группы. Все они потом попали в плен.

Пленные рассказали, что, не считая командиров, которые бегут с поля боя первыми, практически все солдаты - мобилизованные. И добровольцев нет. В армию попали, по сути, насильно. Кого в больнице военкомы поймали, кого в продуктовом магазине. Учили мало. Больше психологическая обработка.

На поле боя остались иностранные трофеи, которые после несложного ремонта будут готовы к дальнейшей эксплуатации. Например, американский броневик Oshkosh. Довольна капризная в боевых условиях машина.

По данным российского Минобороны, украинские подразделения продолжают предпринимать попытки наступления на многих участках. Бои ведутся на краснолиманском, купянском направлениях. Возле Донецка. Там за сутки были отбиты сразу семь атак. Украинские потери, по данным объективного контроля, составили более 300 человек убитыми. Противнику не удается вклиниться в российскую оборону, так как бронетанковые колонны и подразделения пехоты накрывают наши артиллерия и активно работающая авиация.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков: "На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа мужественными и согласованными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки противника. На ореховском тактическом направлении российскими войсками в результате огневого поражения остановлен и отброшен на исходные позиции мотопехотный взвод ВСУ, проводивший разведку боем".

Из-за ненастья в Запорожской области, противник не предпринимает активных действий. Бои носят позиционный характер. В Херсонской области ВСУ пытаются расширить свой плацдарм возле разрушенного Антоновского моста через реку Днепр. После подрыва плотины на Каховской ГЭС и затопления берегов наши войска и ВСУ на время покинули свои позиции. Последующий уход воды дал украинским отрядам большую свободу для маневров. Сейчас после аэроразведки по противнику ведется массированный артиллерийский огонь.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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