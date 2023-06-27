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Мишустин рассказал о поддержке туристической отрасли

22:30
  • вторник
  • 27 июня 2023

Разработан законопроект, который освобождает туроператоров от НДС при продаже путевок по России

Доходы в федеральный бюджет, не связанные с добычей природных ресурсов, в первом квартале увеличились и составили 70 процентов от всех поступлений. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр".

Премьер-министр призвал своих заместителей максимально эффективно расходовать бюджетные средства и обеспечивать полное выполнение социальных обязательств.

Кроме того, на совещании рассмотрели вопросы поддержки внутреннего туризма. Сейчас разработан законопроект, который освобождает туроператоров от НДС при продаже путевок по России, делая туры дешевле на 20 процентов. С 1 января налог уже не взимается с гостиниц, кемпингов и турбаз, а также железнодорожных и авиа-перевозчиков, которые строят маршруты без пересадок в Москве и Подмосковье.

"Наша страна известна своими природными красотами и историческими памятниками разных эпох, художественными шедеврами мирового уровня, разнообразной многонациональной культурой. Конечно, увидеть все это ежегодно стремятся миллионы граждан и гостей из-за рубежа. И мы рассчитываем, что принятое решение поддержит отрасль и привлечёт еще больше туристов, которые выберут отдых в нашей стране", - указал Мишустин.

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