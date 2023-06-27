Путин: ЧВК "Вагнер" полностью обеспечивалась государством

Президент рассказал о бюджетных расходах в этой области

Содержание "Вагнера" полностью обеспечивалось государством, с мая 2022 года по май 2023 года российские власти заплатили частной военной компании более 86 млрд рублей. Об этом во вторник, 27 июня, рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства также сообщил, что собственник компании "Конкорд" через "Военторг" за год заработал от государства 80 млрд рублей.

При этом Путин подчеркнул, что бойцы "Вагнера" пользовались в России уважением, они проявляли героизм и самопожертвование во время российской спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.

Вечером 23 июня глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. Бойцы ЧВК "Вагнер" заняли Ростов-на-Дону. После переговоров с Александром Лукашенко Пригожин вернул бойцов в полевые лагеря. В Кремле рассказали, что Пригожину дадут "уйти в Белоруссию".

Президент России Владимир Путин предложил бойцам "Вагнера" заключить контракты с Минобороны, уйти в Белоруссию или вернуться домой к своим родным. В ФСБ подтвердили, что уголовное дело по факту попытки вооруженного мятежа 23-24 июня прекращено, поскольку следователи установили, что участники мятежа "прекратили действия, направленные на совершение преступления".

Обращаясь к военнослужащим, которые принимали участие в предотвращении вооруженного мятежа 23-24 июня, российский лидер Владимир Путин поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб за отвагу, доблесть и верность народу. Он подчеркнул, что военные "фактически остановили гражданскую войну".

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