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Путин: ЧВК "Вагнер" полностью обеспечивалась государством

15:20
  • вторник
  • 27 июня 2023

Президент рассказал о бюджетных расходах в этой области

Содержание "Вагнера" полностью обеспечивалось государством, с мая 2022 года по май 2023 года российские власти заплатили частной военной компании более 86 млрд рублей. Об этом во вторник, 27 июня, рассказал президент России Владимир Путин.

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Глава государства также сообщил, что собственник компании "Конкорд" через "Военторг" за год заработал от государства 80 млрд рублей.

При этом Путин подчеркнул, что бойцы "Вагнера" пользовались в России уважением, они проявляли героизм и самопожертвование во время российской спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.

Вечером 23 июня глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. Бойцы ЧВК "Вагнер" заняли  Ростов-на-Дону. После переговоров с Александром Лукашенко Пригожин вернул бойцов в полевые лагеря. В Кремле рассказали, что Пригожину дадут "уйти в Белоруссию".

Президент России Владимир Путин предложил бойцам "Вагнера" заключить контракты с Минобороны, уйти в Белоруссию или вернуться домой к своим родным. В ФСБ подтвердили, что уголовное дело по факту попытки вооруженного мятежа 23-24 июня прекращено, поскольку следователи установили, что участники мятежа "прекратили действия, направленные на совершение преступления".

Обращаясь к военнослужащим, которые принимали участие в предотвращении вооруженного мятежа 23-24 июня, российский лидер Владимир Путин поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб за отвагу, доблесть и верность народу. Он подчеркнул, что военные "фактически остановили гражданскую войну".

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