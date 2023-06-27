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Более 800 дизайн-проектов вывесок поступило на рассмотрение Москомархитектуры

15:56
  • вторник
  • 27 июня 2023

Правила размещения информационных конструкций существенно преобразили город

За пять месяцев 2023 года Москомархитектура приняла 830 заявок на согласование проектов вывесок заведений в столице. Как отметила председатель Комитета Юлиана Княжевская, 414 из них получили одобрение.

Единый порядок размещения вывесок в Москве действует с конца 2013 года. Княжевская заявила, что утвержденные правила размещения информационных конструкций существенно преобразили город, освободив улицы от стихийной установки наружной рекламы и вывесок, зачастую негативно сказывающихся на архитектурном облике зданий.

Однако, несмотря на подробно разработанные рекомендации по составлению документов на оформление вывесок или других рекламно-информационных конструкций, половина из поступивших обращений не соответствуют стандартам.

По словам Юлианы Княжевской, наиболее распространенная причина отказа — некорректно составленные документы или содержащие противоречивую информацию. Например, заявителем выступает лицо, имущественные права которого не подтверждены. Нередко встречаются нарушения, связанные с геометрическими параметрами вывесок и выбранным местом установки.

В октябре 2022 года Княжевская сообщала, что застройщики и девелоперы с начала года обратились в Москомархитектуру почти 40 тысяч раз. Это больше показателей аналогичного периода прошлого года на 16%. Самой запрашиваемой госуслугой стала подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков. За ними обращались более 7,5 тысяч раз. Реже всего у нас запрашивали согласование дизайн-проекта размещения вывески – всего чуть более 900 раз.

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