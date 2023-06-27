Путин поручил Шойгу отметить заслуги военнослужащих госнаградами

Военным во время мятежа пришлось работать в сложных условиях, заявил президент

Президент России Владимир Путин во вторник, 27 июня, рассказал, что поручил министру обороны Сергею Шойгу представить к государственным наградам военнослужащих за их заслуги.

Как подчеркнул глава государства, "из тех, кто проявляется себя должным образом в боевой работе и должен формироваться в ближайшем будущем и на перспективу костяк руководства Вооруженных сил России, в том числе и в авиационной ее части".

Обращаясь к военнослужащим, российский лидер отметил, что во время попытки военного мятежа им пришлось работать в сложных условиях и, в том числе, на оживленных трассах, что вызывает сожаление, поскольку "у нас есть потери", сообщает РИА Новости.

Вечером 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа и двинул колонны бойцов группы на Москву. 24 июня стало известно, что после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, состоявшимся по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным, колонны "Вагнера" развернулись обратно.

В ходе совещания с главами военных и силовых ведомств Путин поблагодарил их за проделанную работу, а затем они обсудили задачи, "которые перед нами стоят в результате анализа тех событий, которые произошли в стране".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"