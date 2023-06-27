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Путин наметил новый костяк руководства Вооруженных сил

15:51
  • вторник
  • 27 июня 2023

Это люди, проявившие себя в боевой работе

Люди, должным образом проявившие себя на боевой работе в зоне СВО, составят костяк руководства российских Вооруженных сил. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Кремле.

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Глава государства подчеркнул: в ближайшем будущем, на перспективу, костяк руководства Вооруженных сил Российской Федерации составят именно такие офицеры. По словам Путина, это касается и авиационной части ВС России.

Президент заявил также, что все, кто принял участие в пресечении попытки мятежа, будут отмечены государственными наградами. Соответствующее поручение дано главе Минобороны Сергею Шойгу, передает "Интерфакс".

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