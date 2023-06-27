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Кадыров рассказал о предотвращении проникновения диверсантов в Белгородскую область

16:38
  • вторник
  • 27 июня 2023

Украинская ДРГ была ликвидирована

Чеченские бойцы накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности и, действуя на опережение, предотвратили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) прорваться к российским позициям. Об этом во вторник, 27 июня, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Как написал политик в своем Telegram-канале, подобное " происходит каждый раз, когда враг пытается приблизиться к оборонительным линиям".

Кадыров поблагодарил личный состав чеченских подразделений Минобороны за достойную и эффективную службу, а также глав отделов МВД по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чечни, которые "всегда очень тщательно продумывают противодействие противнику".

Российский лидер Владимир Путин ранее подчеркивал, что обеспечение безопасности мирного населения российских регионов — это главная задача, которая стоит перед властями.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев отмечал, что украинские власти активизируют деятельность террористической направленности в новых субъектах Российской Федерации. В связи с этим компетентным органам власти поручено организовать дополнительные меры обеспечения безопасности.

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