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Лукашенко рассказал, как предложил Путину не спешить с жестким решением по "Вагнеру"

16:19
  • вторник
  • 27 июня 2023

Президент Белоруссии помог России во время военного мятежа

Во время попытки военного мятежа в России, предпринятой главой группы "Вагнера" Евгением Пригожиным, самым опасным было то, как могла развиваться ситуация. Такое мнение во вторник, 27 июня, высказал белорусский лидер Александр Лукашенко.
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Политик рассказал, что утром общался по этому вопросу с президентом России Владимиром Путиным и "понял: принято жестокое решение — оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина — "мочить".

Однако Лукашенко, по его словам, предложил Путину "не торопиться" и поговорить с самим Пригожиным и командирами "Вагнера". Российский президент отметил, что "он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет".

С помощью ФСБ "установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом", где находился Пригожин, причем тот "мгновенно снял трубку". Разговор был долгим и крайне эмоциональным, рассказал Лукашенко, однако в итоге удалось найти решение, сообщает БелТА.

Пригожин развернул колонны "Вагнера", двигавшиеся к Москве". В Кремле рассказали, что глава группы "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело о военном мятеже будет прекращено.

Владимир Путин, обращаясь к россиянам вечером 26 июня, заявил, что признателен президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. При этом российский лидер подчеркнул, что именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль — они позволили преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины.

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