Лукашенко рассказал, как предложил Путину не спешить с жестким решением по "Вагнеру"

Президент Белоруссии помог России во время военного мятежа

Во время попытки военного мятежа в России, предпринятой главой группы "Вагнера" Евгением Пригожиным, самым опасным было то, как могла развиваться ситуация. Такое мнение во вторник, 27 июня, высказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Политик рассказал, что утром общался по этому вопросу с президентом России Владимиром Путиным и "понял: принято жестокое решение — оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина — "мочить".

Однако Лукашенко, по его словам, предложил Путину "не торопиться" и поговорить с самим Пригожиным и командирами "Вагнера". Российский президент отметил, что "он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет".

С помощью ФСБ "установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом", где находился Пригожин, причем тот "мгновенно снял трубку". Разговор был долгим и крайне эмоциональным, рассказал Лукашенко, однако в итоге удалось найти решение, сообщает БелТА.

Пригожин развернул колонны "Вагнера", двигавшиеся к Москве". В Кремле рассказали, что глава группы "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело о военном мятеже будет прекращено.

Владимир Путин, обращаясь к россиянам вечером 26 июня, заявил, что признателен президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. При этом российский лидер подчеркнул, что именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль — они позволили преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины.

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