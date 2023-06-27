Захарова объяснила отправку Россией самолета в США

В этом нет "никаких сенсаций", подчеркнула чиновница

В некоторых информационных ресурсах появились собственные гипотезы в связи с отправкой Россией в Соединенные Штаты самолета, однако никаких тайных мотивов и скрытых причин здесь нет. Об этом во вторник, 27 июня, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница пояснила, что этот самолет "будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания".

Захарова подчеркнула, что речь идет "не о высылке, а об ограничениях в работе, созданных Вашингтоном российским загранучреждениям", а также указала, что здесь нет "никаких сенсаций", сообщает ТАСС.

В апреле, принимая верительные грамоты у новых послов иностранных государств в России, в том числе Соединенных Штатов, российский лидер Владимир Путин отметил, что связи нашей страны с США переживают глубокий кризис. Глава государства указал, что поддержка Вашингтоном государственного переворота на Украине в 2014 году привела к деградации российско-американских отношений. При этом использование США "цветных революций" привела к сегодняшнему конфликту на Украине.

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