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Захарова объяснила отправку Россией самолета в США

17:01
  • вторник
  • 27 июня 2023

В этом нет "никаких сенсаций", подчеркнула чиновница

В некоторых информационных ресурсах появились собственные гипотезы в связи с отправкой Россией в Соединенные Штаты самолета, однако никаких тайных мотивов и скрытых причин здесь нет. Об этом во вторник, 27 июня, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Чиновница пояснила, что этот самолет "будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания".

Захарова подчеркнула, что речь идет "не о высылке, а об ограничениях в работе, созданных Вашингтоном российским загранучреждениям", а также указала, что здесь нет "никаких сенсаций", сообщает ТАСС.

В апреле, принимая верительные грамоты у новых послов иностранных государств в России, в том числе Соединенных Штатов, российский лидер Владимир Путин отметил, что связи нашей страны с США переживают глубокий кризис. Глава государства указал, что поддержка Вашингтоном государственного переворота на Украине в 2014 году привела к деградации российско-американских отношений. При этом использование США "цветных революций" привела к сегодняшнему конфликту на Украине.

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