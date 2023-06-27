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Эстония предложила восстанавливать Украину на российские деньги "авансом"

17:21
  • вторник
  • 27 июня 2023

Таллин рассказал о предлагаемой схеме

Эстония завершила работу над юридической схемой использования замороженных активов России для восстановления Украины. Об этом во вторник, 27 июня, рассказала глава эстонского правительства Кая Каллас.
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По словам политика, при использовании предлагаемой схемы заблокированные российские активы пойдут на восстановление Украины и будут реализованы в авансовом порядке. При этом Россия сможет получить компенсацию за конфискованное имущество в будущем при условии возмещения ущерба, причиненного Украине.

Такая схема получит одобрение правительства "в ближайшие недели", цитирует Каю Каллас ТАСС со ссылкой на эстонские СМИ.

Ранее сообщалось, что рабочая группа Евросоюза по использованию российских активов решила, что их полное изъятие будет незаконным. Кроме того, источники утверждают, что в ряде крупных мировых банков боятся ответных шагов Москвы в случае конфискации российских активов, что навредит интересам этих кредитно-финансовых организаций.

При этом 25 мая представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что государства — члены Евросоюза сообщили о заморозке более 200 млрд евро активов Центробанка России.

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