Собянин принял решение о комплексном развитии участков пяти бывших промзон

Там возведут современные кварталы, полностью или частично предназначенные для переселения жителей по программе реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram об утвержденном решении провести комплексное развитие участков пяти бывших промзон столицы - "Выхино", "Донские улицы", "Медведково", "Соколиная Гора" и "Черемушки".

Как уточнил глава города, там возведут современные кварталы, полностью или частично предназначенные для переселения жителей по программе реновации.

"Градостроительный потенциал участков составляет свыше 1,5 млн кв. м, в том числе свыше 880 тыс. кв. м жилой и 620 тыс. кв. м общественно-деловой застройки", - добавил мэр.

Рядом с новостройками появятся школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, кафе, магазины, офисы и банки. Ожидается также появление 17 тысяч новых рабочих мест.

"Сегодня одобрены и находятся на стадии реализации 40 проектов комплексного развития территорий общей площадью 495,6 га. Здесь планируется создать порядка 107,5 тыс. рабочих мест", - указал Собянин.

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