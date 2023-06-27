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Euractiv: полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО продлят на год

17:40
  • вторник
  • 27 июня 2023

Некоторые политики полагают, что "небезопасно менять руководство во время шторма"

Йенсу Столтенбергу уже 28 июня могут продлить на год полномочия генерального секретаря НАТО. Об этом во вторник, 27 июня, рассказали информированные дипломатические источники в Брюсселе.
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Как пишет Euractiv, "небезопасно менять руководство во время шторма", тем более что потенциальные претенденты на пост генсека НАТО не смогли заручиться поддержкой большинства членов альянса.

При этом есть опасения, что "если союзники не смогут найти нового компромиссного кандидата, это могут рассматривать как огромный дефицит демократии", рассказали собеседники портала.

Йенс Столтенберг, полномочия которого на посту генсека НАТО истекут в сентябре, заверял, что не добивается продления срока пребывания на этом посту. Нового генерального секретаря должны выбрать государства — участники альянса на основе общей договоренности.

В числе возможных претендентов на этот пост называли премьер-министра Дании Метте Фредериксен и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. При этом президент Франции обещал блокировать любую кандидатуру от Британии на пост генсека НАТО, а большинство членов альянса не хотят пускать на место генсека представителей Турции и Румынии.

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