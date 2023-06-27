Лукашенко рассказал о прибытии в Белоруссию "большей части" российского ТЯО

Россия размещает на белорусской территории часть своего ядерного арсенала

Большая часть российского тактического ядерного оружия, подлежащего размещению в Белоруссии по договоренности Москвы и Минска, уже завезена на белорусскую территорию. Об этом во вторник, 27 июня, рассказал президент республики Александр Лукашенко.

Политик уточнил, что ядерное оружие в Белоруссии "охраняют россияне и белорусы", а обслуживанием занимаются российские военные, поскольку "у нас опыта такого нет".

Лукашенко рассказал, что белорусская сторона помогает обслуживать российское ядерное оружие, а также отметил, что, "оказывается, это мероприятие непростое", сообщает БелТА.

Ранее Лукашенко, комментируя размещение в своей стране российского тактического ядерного оружия, заявил, что решение о его применении будет принято без колебаний в случае агрессии против Белоруссии.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков подчеркивал, что вопрос об обнародовании данных по поставляемым Россией Белоруссии ядерным зарядам не стоит.

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