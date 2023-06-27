Шойгу встретился с министром обороны Кубы

Альваро Лопес Мьера прибыл в Москву

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во вторник, 27 июня, принял в Москве своего кубинского коллегу Альваро Лопеса Мьеру. Об этом рассказали в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Шойгу подчеркнул, что Куба, безусловно, была и остается важнейшим союзником России в регионе. Он также отметил, что "свое отношение к нашей стране кубинские друзья подтвердили, в том числе демонстрируя полное понимание причин начала специальной военной операции на Украине".

Глава Минобороны России также указал, что российско-кубинские отношения находятся на подъеме, уже достигнут высокий темп развития политического диалога между странами, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что отношения между Москвой и Гаваной продолжают развиваться, несмотря на сложную международную обстановку. Во время встречи с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом Путин подчеркнул, что "мы знаем, что незаконные санкции. в которых живет Куба, продолжаются десятилетиями, тем не менее кубинский народ справляется с этим". Москва, со своей стороны, сделает все, чтобы экономическое взаимодействие с Кубой помогало преодолевать привнесенные извне сложности.

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