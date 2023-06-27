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Роспотребнадзор отверг риск завоза чумы в Россию из Монголии

18:38
  • вторник
  • 27 июня 2023

Предпринимаются все необходимые меры профилактики

Риск завоза чумы в Россию из Монголии, где в Гоби-Алтайского административной единице был зарегистрирован случай заболевания человека, исключен. Об этом во вторник, 27 июня, рассказали в Роспотребнадзоре.

Как уточнили в ведомстве, территория, где был выявлен случай заболевания чумой, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 км от российской границы.

В Монголии организован комплекс мер, направленных на недопущение распространения инфекции. В России также обеспечен необходимый комплекс профилактических мер, а российские специалисты находятся в постоянном взаимодействии с монгольскими коллегами, цитирует сообщение Роспотребнадзора "Интерфакс".

В российском Министерстве обороны ранее рассказали, что биологические лаборатории на Украине, работавшие под эгидой американских организаций, допускали утечку смертельно опасных патогенов. Среди них — возбудитель африканской чумы свиней.

Кроме того, в 2022 году украинские формирования размещали орудия и РСЗО на одесском кладбище погибших от чумы в XIX веке для очередной провокации: Киев планировал объявить о разрушении погребений и возникновении биологической опасности, обвинив в этом Россию.

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