МИД России вызвал временного поверенного в делах Израиля

Москву возмутили слова израильского посла на Украине

Временный поверенный в делах Израиля в Москве Роен Краус был вызван во вторник, 27 июня, в российское Министерство иностранных дел. Причиной стали высказывания посла Израиля на Украине Михаила Бродского об украинских нацистах Степане Бандере и Романе Шухевиче.

Как указали в МИД, в подаче Бродского "процесс обеления бывших пособников нацистов на Украине остановить невозможно и взаимодействие с украинскими властями не следует увязывать с темой героизации С.Бандеры и его сторонников".

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Россия и Израиль немало потрудились вместе над тем, чтобы дать достойный отпор попыткам переписывания истории и "прославления" приспешников нацистских карателей, в том числе на международных площадках.

Израильскому поверенному указали на важность продолжения совместных усилий на этом направлении, а также необходимость однозначной оценки действий тех, кто в стремлении поощрять русофобские настроения вдохновляется делами таких военных преступников, как Бандера и Шухевич, сообщается на официальном сайте МИД России.

Ранее российский посол в Белоруссии Борис Грызлов отмечал, что США, НАТО и Евросоюз берут на вооружение украинский нацизм для борьбы против России. Дипломат счел пугающе очевидными исторические параллели событий прошлого века с нынешней ситуацией на Украине. Он указал, что Вашингтон и Брюссель "действуют в рамках той же заведомо провальной парадигмы, пытаясь превратить украинский нацизм в оружие против России".

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