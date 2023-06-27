Кличко получит выговор от властей Украины

Мэра Киева критиковали за плохое состояние бомбоубежищ

Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Виталию Кличко из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ. Об этом во вторник, 27 июня, рассказали в пресс-службе кабмина.

Выговоры также объявят начальнику Киевской городской военной администрации Сергею Попко, главам администраций Голосеевского, Оболонского, Печерского и Соломенского районов, а также первым заместителям руководителей администрации Дарницкого и Шевченковского районов города, сообщает РИА Новости.

Ранее министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин заявил, что ситуация с бомбоубежищами в Киеве по-прежнему критическая. Политик оценил результаты второго дня работы комиссии по ревизии укрытий Киева. Проверена уже треть укрытий города, половина из них оказалась до сих пор не готова к выполнению своих функций.

При этом в Киеве регулярно звучат сигналы воздушной тревоги — Россия продолжает специальную военную операцию.

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