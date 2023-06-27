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ООН внесла Россию в список нарушителей прав детей

19:38
  • вторник
  • 27 июня 2023

Нарушений Украины в организации не заметили

Офис специального представителя генерального секретаря ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов в своем докладе за 2022 год внес в список "сторон, которые совершают серьезные нарушения в отношении детей в ситуациях вооруженных конфликтов" Вооруженные силы России.

Вместе с тем авторы доклада признали, что российские военные предпринимали меры для улучшения защиты детей на Украине.

Что касается Украины, в ООН отметили причастность ВСУ к гибели и нанесению увечий детям, их незаконному удержанию и использованию в качестве живого щита, атакам на школы и больницы и их использованию в качестве военных объектов.

Несмотря на этом, вносить Украину в перечень государств, нарушающих права детей, не стали.

Спецпредставитель генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба заявила, что всемирная организация продолжит контакты с Россией по вопросу положения детей во время конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

Всемирная организация предпочла не заметить военные преступления киевского режима, в том числе в отношении детей, на территории России. Во время атаки украинской диверсионной группы на Брянскую область в марте пострадал ребенок — во время операции врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства. При этом двое взрослых в ходе этой атаки ДРГ погибли.

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