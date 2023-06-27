Белоруссия определит алгоритм применения российского ядерного оружия

Часть российского ядерного арсенала размещают на белорусской территории

Перед Министерством обороны и Комитетом государственной безопасности Белоруссии поставлена задача определить алгоритм применения российского ядерного оружия, которое планируется разместить на территории страны. Об этом во вторник, 27 июня, рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Политик, комментируя разработку такого алгоритма, напомнил, что "с ядерной державой никто никогда не воевал".

По словам Лукашенко, в основе алгоритма должна лежать мысль о том, что "мы его должны применить в трудную минуту, если на нас нападут".

При этом политик заявил, что утверждения некоторых стран о том, что Белоруссию просто используют — это лишь "досужие рассуждения", сообщает ТАСС.

Ранее Александр Лукашенко уточнил, что большая часть российского тактического ядерного оружия, подлежащего размещению в Белоруссии по договоренности Москвы и Минска, уже завезена на белорусскую территорию. Политик уточнил, что ядерное оружие в Белоруссии "охраняют россияне и белорусы", а обслуживанием занимаются российские военные, поскольку "у нас опыта такого нет".

При этом Лукашенко, комментируя размещение в своей стране российского тактического ядерного оружия, заявил, что решение о его применении будет принято без колебаний в случае агрессии против Белоруссии.

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