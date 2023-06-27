Россия продолжает спецоперацию

Истоки конфликта на Украине лежат в агрессивной политике США. Об этом заявил во вторник, 27 июня, министр Революционных Вооруженных сил Республики Куба Альваро Лопес Мьера во время переговоров в Москве с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу.

Кубинский министр счел предпосылкой украинского конфликта стремление США продолжить расширение НАТО к границам России. Он также указал, что Россия играет ведущую роль в борьбе с фашизмом, который они сегодня стараются распространить в Европе.

Глава Минобороны Кубы раскритиковал политику Соединенных Штатов по одностороннему введению санкций, назвав ее политикой "лицемерия и двойных стандартов", сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что отношения между Москвой и Гаваной продолжают развиваться, несмотря на сложную международную обстановку.

Во время встречи с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом Путин подчеркнул, что "мы знаем, что незаконные санкции. в которых живет Куба, продолжаются десятилетиями, тем не менее кубинский народ справляется с этим". Москва, со своей стороны, сделает все, чтобы экономическое взаимодействие с Кубой помогало преодолевать привнесенные извне сложности.

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